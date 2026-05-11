В Куменском районе пропал 14-летний подросток: его ищут второй день

Фото: "Лиза Алерт"

В Куменском районе ищут пропавшего Андрея Арбузова 2012 года рождения. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

По данным волонтеров, 14-летний подросток – житель поселка Нижне-Ивкино. Он пропал в воскресенье, 10 мая. В тот день юноша ушел в лес и не вернулся. С тех пор его местонахождение остается неизвестным.

Рост пропавшего – 174 сантиметра, он худощавого телосложения с русыми волосами и зелеными глазами. Школьник был одет в темно-синюю куртку, белую толстовку с капюшоном, темно-синие брюки и белые кроссовки. С собой у мальчика был рюкзак.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефонам: 8 (912) 733-24-18, 8 (800) 700-54-52 или 112.