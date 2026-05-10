НовостиОбщество10 мая 2026 14:05

Кировское «Динамо» победило в матче с командой «Зенит-2»

Матч закончился со счетом 4:1
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В воскресенье, 10 мая, кировский футбольный клуб «Динамо» победил в матче с командой «Зенит-2». Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Кировский губернатор Александр Соколов рассказал, что «Динамо» продлило беспроигрышную серию.

«Сегодня наша команда принимала на своем поле «Зенит-2», – сообщил руководитель региона.

Матч закончился со счетом 4:1 в пользу кировчан. «Динамо» заработало важные три очка и заняло первое место в турнирной таблице в группе «серебро». Соколов поздравил спортсменов и тренерский штаб с отличным результатом. Кроме того, губернатор поблагодарил болельщиков за мощную поддержку на трибунах.

А в субботу, 16 мая, кировское «Динамо» сыграет на выезде с пермским «Амкаром».