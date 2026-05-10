Соколов рассказал об итогах четырехлетней работы на посту кировского губернатора

Губернатор Кировской области Александр Соколов рассказал об итогах четырехлетней работы на своем посту. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Ровно четыре года назад президент России Владимир Путин поручил Соколову исполнять обязанности губернатора Кировской области. Руководитель региона подвел итоги четырехлетнего срока полномочий.

«Все мои усилия, энергия, знания и опыт направлены на то, чтобы каждый из нас хотел здесь жить, гордился достижениями родного края. Вместе с вами начали большие проекты, меняющие облик нашей области», – рассказал Соколов.

Как пояснил губернатор, речь, в частности, идет о строительстве тоннеля под Транссибирской магистралью в Кирове и асфальтовой дороги на северо-запад области. Кроме того, Соколов упомянул газификацию юго-запада региона, возобновление судоходства на Вятке, обновление аэропорта, вокзалов, а также преображение областной столицы к ее 650-летию.

Каждый год ведется ремонт сотен километров дорог и десятков мостов. Часть работ выполняется по программе «Дорожный миллиард». Объекты выбирают сами жители. В Кировской области закупили более 270 автобусов, а также приняли комплексный план обновления коммунального хозяйства до 2030 года. Кроме того, в регионе ликвидировали более 160 свалок.

Соколов напомнил, что в Кировской области полностью решили проблему обманутых дольщиков. Кроме того, в регионе последовательно избавляются от ветхого и аварийного жилья.

«Благоустроили более 500 общественных пространств и дворовых территорий. В этом году дадим старт программе «Вятские дворики». Обновленный парк имени Кирова со светомузыкальным фонтаном стал предметом гордости всех кировчан», – рассказал Соколов.

С 2022 года в Кировской области построили девять школ, два детских сада, три поликлиники, 146 ФАПов, четыре физкультурно-оздоровительных центра и четыре катка. В регионе строится самый большой в России фиджитал-центр, дворец спорта, два бассейна. Были также созданы 33 пространства «Отличное место» для молодежи. В Кировской области провели капремонт сотен соцобъектов. В регионе также создадут филиалы Национального центра «Россия» и парка «Россия - моя история».

«И, пожалуй, самое важное. Мы впервые видим: к нам приезжают больше, чем уезжают, в семьях появляется все больше малышей-первенцев благодаря широкому набору мер поддержки семей, в том числе «профессия мама», а вскоре появится и «профессия бабушка». Все это - конкретные результаты, реальные изменения к лучшему, которые придают нам с вами уверенности в будущем. Спасибо за вашу поддержку и доверие! Служу Родине и людям!», – заключил Соколов.