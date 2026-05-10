В Кирове облицовка упала на женщину: о расследовании доложат Бастрыкину

Фото: пресс-служба Следственного комитета

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о падении облицовки спортивной школы на женщину в Кирове. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В СМИ сообщается о ненадлежащем содержании детско-юношеской спортивной школы. Это здание построили в 1957 году. Ремонт там не делали больше пяти лет. Из-за этого с фасада стал осыпаться штукатурный слой.

«В мае текущего года из-за сильного порыва ветра часть облицовочных материалов обрушилась на прохожую», – рассказали в СК.

В ведомстве добавили, что пострадавшей понадобилась помощь медиков. Кировские следователи завели уголовное дело. Бастрыкину доложат об обстоятельствах происшествия, а также о результатах расследования. Кроме того, председателю СК сообщат о том, какие меры примут для приведения спортшколы в порядок.

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», – говорится в сообщении.