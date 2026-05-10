Врачи проведут обследование жителей четырех районов Кировской области

В субботу, 16 мая, врачи планируют провести обследование жителей четырех районов Кировской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В поликлинике Яранской ЦРБ пройдет акция ОНКОпост. Регистрация пациентов начнется в семь утра и завершится в два часа дня. С восьми утра кировские специалисты различных профилей будут принимать жителей Яранского, Кикнурского, Тужинского и Санчурского районов. Принять участие в акции смогут все желающие в возрасте от 18 лет.

«Прием будут вести врачи-онкологи: дерматологи, маммологи, урологи, ЛОР, гинекологи, колопроктолог», – говорится в сообщении. Ожидается, что врачи примут около 500-600 человек.