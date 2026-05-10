НовостиПроисшествия10 мая 2026 12:17

В Кирове загрязняют реку Мостовица: о ситуации доложат Бастрыкину

Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба Следственного комитета России

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат по уголовному делу о загрязнении реки Мостовица в Кирове. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Долгое время в Мостовицу сбрасывают неочищенные стоки. Это приводит к загрязнению реки. Кроме того, в сентябре на поверхности водоема обнаружили многочисленные следы нефтепродуктов. Ранее Бастрыкин ставил ситуацию на контроль в центральном аппарате СК. Следователи завели уголовное дело.

Бастрыкину доложат о предварительных и окончательных результатах расследования. Кроме того, руководителю Следкома сообщат о работе по восстановлению прав кировчан на благоприятную окружающую среду.

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», – говорится в сообщении.