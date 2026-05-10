В Больнице скорой медицинской помощи в Кирове открылось окно МФЦ

На базе Больницы скорой медицинской помощи в Кирове начало работать окно МФЦ. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Больница скорой помощи находится на улице Свердлова. Там открылось окно МФЦ. Теперь пациенты могут получить помощь в оформлении документов актов гражданского состояния, когда наступают важные жизненные события. Теперь людям не нужно тратить время на поездку для оформления документов.

«Учитывая, что на базе нашей больницы организована работа городского перинатального центра, это особенно ценно для женщин, родивших малышей», – сказал главврач медучреждения Согомон Аракелян.

Сотрудники МФЦ консультируют пациентов и их родственников по вопросам регистрации ключевых событий личной жизни. Кроме того, специалисты принимают заявления и помогают оперативно решать вопросы, которые связаны с получением документов. В частности, матери могут зарегистрировать рождение детей еще до выписки, а также получить различные документы на новорожденных.