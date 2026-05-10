В Пижанском районе завершились поиски пропавшего 69-летнего мужчины

В Кировской области нашли пропавшего 69-летнего мужчину

В Пижанском районе нашли пропавшего мужчину 1956 года рождения. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

Как сообщалось ранее, 69-летний мужчина – житель села Безводное. Он пропал в День Победы, 9 мая. С тех пор местонахождение мужчины оставалось неизвестным. Сообщалось, что житель Кировской области нуждается в медицинской помощи.

Позднее стало известно, что мужчину нашли. Уточняется, что он жив. Где пропавший был все это время и при каких обстоятельствах его нашли, не уточняется.