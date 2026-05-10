С начала года мошенники украли у жителей Кировской области почти 450 млн рублей

Мошенники украли у жителей Кировской области 448,6 млн рублей в 2026 году Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года мошенники украли у жителей Кировской области в общей сложности 448,6 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

С начала года мошенники обокрали 1439 человек. Общая сумма ущерба составила 448,6 млн рублей. Мошенники представляясь сотрудниками, прокуратуры, ФСБ, ФНС, Центробанка и других организаций. Для связи преступники используют как мобильную связь, так и мессенджеры. Они отправляют людям фотографии поддельных документов. Нередко к преступлениям привлекают курьеров.

Прокуратура направила в суды 530 исков о взыскании денег с дропперов и 25 исков о признании недействительными кредитных договоров, заключенных под влиянием обмана.