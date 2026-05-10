В Кировской области ожидается высокая пожарная опасность до 12 мая Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

С воскресенья, 10 мая, по вторник, 12 мая, в Кировской области ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в пресс-службе местного главка МЧС.

«В лесах на юге региона ожидается высокая пожарная опасность», – говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что речь идет о Вятскополянском и Уржумском районах. В этих муниципалитетах ожидается четвертый класс пожарной опасности. Такой прогноз будет актуальным в период с 10 по 12 мая.

В чрезвычайном ведомстве порекомендовали ограничить посещение лесов, не разводить костры, не бросать непотушенные сигареты, а также не оставлять на природе бутылки, осколки стекла и другой мусор.