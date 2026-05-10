В Пижанском районе пропал 69-летний мужчина: его ищут второй день

Фото: "Лиза Алерт"

В Пижанском районе ищут пропавшего Рязанова Сергея Васильевича 1956 года рождения. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

По данным волонтеров, 69-летний мужчина – житель села Безводное. Он пропал в День Победы, 9 мая. С тех пор местонахождение мужчины остается неизвестным.

Рост пропавшего – 169 сантиметров, он худощавого телосложения с седыми волосами и голубыми глазами. Мужчина был одет в черную куртку, синюю джинсовую рубашку, черные брюки и черные резиновые калоши. Житель Кировской области нуждается в медицинской помощи.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефонам: 8 (953) 134-12-57, 8 (963) 885-74-24, 8 (800) 700-54-52 или 112.