В селе Бобино в Кировской области зажгли Вечный огонь

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В День Победы, 9 мая, в селе Бобино Слободского района зажгли Вечный огонь. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

В селе Бобино торжественно зажгли Вечный огонь. Он находится возле мемориала воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Памятник открыли 9 мая 1983 года. Там расположены 12 плит. Там высечены фамилии погибших бойцов, которые ушли на фронт из окрестных деревень.

Для того, чтобы создать Вечный огонь, к мемориалу подвели газопровод. Его протяженность составляет около 30 метров. Специалисты установили горелку, символическую звезду, а также узел учета расхода газа.