Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
+7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 мая 2026 14:03

В «Бессмертном полку» в Кирове прошли 12 тысяч человек

Акция проходит в смешанном формате
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба правительства Кировской области

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В День Победы, 9 мая, в Кирове прошла акция «Бессмертный полк», в ней приняли участие 12 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Колонна «Бессмертного полка» прошла от Театральной площади до Вечного огня, который находится на Набережной Грина. Эту акцию провели сразу после того, как завершилось торжественное прохождение войск кировского гарнизона. Оно состоялось на Театральной площади.

Люди, принявшие участие в «Бессмертном полку», несли таблички с портретами родственников-ветеранов. В этом году акция проходит в смешанном формате.