В Кирове состоялось торжественное прохождение войск 9 мая

В субботу, 9 мая, в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялось торжественное прохождение войск Кировского гарнизона. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Прохождение войск состоялось на Театральной площади. Там прошли военнослужащие, силовики, ветераны специальной военной операции, школьники-кадеты, курсанты, активисты военно-патриотических клубов и юнармейцы.

Всего на главной площади Кирова собралось в общей сложности более 7,5 тысяч человек. Туда пришли ветераны и труженики тыла, сотрудники предприятий, образовательных организаций, представители партий, а также общественники.

Губернатор Кировской области Александр Соколов поздравил собравшихся с Днем Победы. Участники и гости парада почтили память погибших минутой молчания. Далее Соколов поздравил ветеранов, присутствовавших на мероприятии, а также командиров парадных расчетов. Кроме того, губернатор принял участие в торжественном шествии к Вечному огню. Вместе с членами правительства он возложил цветы к мемориалу.