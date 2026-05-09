В Малмыжском районе простились с 37-летним бойцом, погибшим в зоне СВО

В Малмыжском районе простились с 37-летним ефрейтором Денисом Ефимовым, погибшим в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщается на странице МКУК Калининской ЦКС в социальной сети «ВКонтакте».

Ефимов родился в Малмыже 25 марта 1988 года. Он окончил девять классов, а затем получил специальность пчеловода-водителя. Далее уроженец Кировской области поступил во Владимирский юридический институт ФСИН и окончил его в 2011 году. Получив образование, Ефимов начал трудовую деятельность и создал семью.

23 июня 2025 года уроженец Малмыжа подписал контракт с Минобороны. Боец служил в 30 отдельной гвардейской мотострелковой бригаде в должности старшего стрелка. Он был ефрейтором. 22 июля 2025 года военнослужащий погиб на Покровском направлении.