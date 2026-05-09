НовостиОбщество9 мая 2026 11:00

Перекресток улиц Пятницкой и Свободы в Кирове перекроют на полмесяца с 12 мая

Это связано с работами на теплосетях
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 12 мая, в Кирове перекроют движение по перекрестку улиц Пятницкой и Свободы, ограничения будут действовать две недели. Об этом сообщили в пресс-службе областного филиала компании «Т Плюс».

Специалисты обнаружили повреждения на двух отводах трубопроводов в тепловой камере. Их нужно заменить. Для этого проезд по перекрестку улиц Пятницкой и Свободы будет ограничен во всех направлениях с 12 по 26 мая.

«Данные работы обеспечат надежное теплоснабжение жителей домов центральной части Кирова в следующем отопительном сезоне», – говорится в сообщении.

Водителей призвали учитывать эти ограничения.