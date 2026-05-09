Двухпалубный теплоход «Борис Полевой» прибыл в Вятские Поляны

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В пятницу, 8 мая, в Вятские Поляны прибыл двухпалубный теплоход «Борис Полевой». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

Туристы переночевали в Вятских Полянах. Для них организовали экскурсионную программу. Для гостей провели автобусную экскурсию по городу. Туристы также посетили Вятскополянский исторический музей, мемориальный дом-музей Г.С.Шпагина и музей головных уборов «Дом шляп».

В Кировской области ведется дноуглубление реки Вятки. В 2025 году расчистили русло от границы Кировской области до Вятских Полян. В 2026 году собираются провести расчистка фарватеру Вятки в черте города Кирова.

«Эта работа позволила возобновить речные грузоперевозки и туристические маршруты», – говорится в сообщении.