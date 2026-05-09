В Омутнинске пропал 34-летний мужчина: его ищут второй год

В Омутнинске второй год ищут пропавшего Праздникова Эдуарда Николаевича 1991 года рождения. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

По данным волонтеров, 34-летний мужчина пропал еще 10 июня 2025 года. С тех пор его местонахождение остается неизвестным.

Рост пропавшего – 170 сантиметров, он среднего телосложения с русыми волосами и голубыми глазами. Во что был одет мужчина, неизвестно.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

«Требуется помощь в распространении информации по сети», – говорится в сообщении.