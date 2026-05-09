ЦУР Кировской области обработал 1806 обращений от жителей за неделю

За период с 1 по 7 мая специалисты Центра управления регионом Кировской области обработали 1806 обращений от жителей за неделю. Об этом сообщается на странице ЦУР в социальной сети «ВКонтакте».

«Наиболее активными в социальных сетях были жители Кирова, Кирово-Чепецка, Слободского, Котельнича и Орловского района», – говорится в сообщении.

Обращения направили в органы власти и их подведомственные учреждения. Часть проблем удалось решить оперативно. В частности, в Кирове убрали мусор на улицах Александра Невского и Жуковского. Кроме того, было восстановлено уличное освещение на улице Стахановской. В Кировской области также приводили в порядок коммуникации и дороги.