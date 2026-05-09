Соколов поздравил жителей Кировской области с Днем Победы

В субботу, 9 мая, губернатор Кировской области Александр Соколов поздравил жителей с Днем Победы. Об этом руководитель региона написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Губернатор назвал День Победы особенным и по-настоящему всенародным праздником.

«Вся страна приближала этот день. Героической стойкостью на фронте, самоотверженной работой в тылу, в семьях, где ждали вестей с фронта и верили в Победу. Это был подвиг всего народа, подвиг людей несгибаемой воли и огромной души», – написал Соколов.

Губернатор рассказал, что в годы Великой Отечественной войны поставлял на фронт танки, автоматы, корабли, боеприпасы, одежду и обувь. Против нацистов сражались сотни тысяч жителей региона.

«А наш земляк Григорий Булатов водрузил знамя Победы над Рейхстагом», – добавил Соколов.

По его словам, память о подвиге советских солдат помогает выстоять участникам специальной военной операции.