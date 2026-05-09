В Кирове столкнулись Kia и мотоцикл: пострадал один человек

В пятницу, 8 мая, в Кирове столкнулись автомобиль Kia Mohave и мотоцикл Suzuki, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла в 19.20. На Октябрьском проспекте столкнулись Kia и мотоцикл. За рулем легковушки находился 40-летний мужчина. Suzuki управлял 29-летний молодой человек.

«В результате происшествия мотоциклист получил травмы и был госпитализирован», – рассказали в дорожной полиции.

В ведомстве добавили, что по факту ДТП проводится проверка. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия.