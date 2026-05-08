Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 мая 2026 14:50

Предприятие из Куменского района сливало навоз к реке

Организации объявили предостережение
Мария КУЗНЕЦОВА
Жижа утекала в водоем и к ближайшим поселениям. Фото: управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской республике и Пермскому краю.

Жижа утекала в водоем и к ближайшим поселениям. Фото: управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской республике и Пермскому краю.

По данным управления Россельхознадзора, 10 апреля сотрудникам поступило обращение от гражданина из Куменского района. Он сообщил о том, что кто-то сбрасывает навоз рядом с рекой Быстрица.

Во время выездной проверки 27 апреля специалисты обнаружили, что местное сельхозпредприятие действительно сливало навозную жижу КРС к реке. Площадь перекрытия почвы составила 500 квадратных метров.

Кроме того, сотрудники установили, что талые воды смывали навоз в Быстрицу и на земли ближайших населенных пунктов.

В результате 7 мая сельхозпредприятию объявили предостережение. Также организацию обязали устранить нарушения.