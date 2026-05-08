Жительница Нагорского района задолжала 220 тысяч рублей и чуть не лишилась авто

Женщина игнорировала предупреждения. Фото: Ольга ЮШКОВА.

По данным ГУФССП России по Кировской области, 31-летняя жительница Нагорского района долгое время не выплачивала кредит.

Иногда она переводила от 10 до 50 рублей для формального исполнения обязанностей. В итоге сумма задолженности превысила 220 тысяч рублей.

Тогда приставы выяснили, что гражданка владеет автомобилем марки «Фольксваген», который использует ее отец. Специалисты объявили машину в розыск.

Только после этого женщина осознала всю серьезность своего положения и полностью погасила долг в кратчайшие сроки.