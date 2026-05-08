Как сыр в масле: в Кирове задержали разыскиваемого за кражу мужчину

По данным управления Росгвардии по Кировской области, в девять часов вечера сотрудники получили вызов из продуктового магазина на Октябрьском проспекте.

В помещении специалисты обнаружили посетителя 1997 года рождения. Охранник объяснил, что гражданин взял с прилавка масло и несколько упаковок разного сыра и попытался вынести их из магазина. Общая стоимость товаров составила 2 тысячи рублей.

Во время проверки росгвардейцы обнаружили, что ранее нарушителя уже привлекали к ответственности за мелкие хищения, а на тот момент он еще и находился в розыске как подозреваемый в краже.

Для дальнейшего разбирательства мужчину передали сотрудникам полиции.