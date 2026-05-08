В кировском баре дебошир разбил бутылку алкоголя стоимостью 9 тысяч рублей

Как сообщает управление Росгвардии по Кировской области, в два часа ночи сотрудникам поступил сигнал тревоги из бара на улице Воровского.

На месте специалисты обнаружили пьяного посетителя 1987 года рождения. Работники заведения объяснили, что кировчанин вел себя агрессивно и игнорировал все просьбы успокоиться и уйти.

После очередного замечания мужчина сильно разозлился. Дебошир схватил графин, кинул его в сторону барной стойки и разбил бутылку алкоголя. Ущерб составил 9 тысяч рублей.

В результате росгвардейцы задержали гражданина и передали его полиции для дальнейшего разбирательства.