В Кировской области строят сразу 93 многоквартирных дома

В Кировской области выдали 44 разрешения на строительство многоэтажек. В настоящее время возводят 93 дома. Их общая жилая площадь составит 627 тысяч квадратных метров. Это больше, чем ежегодный план ввода жилья.

Каждый год в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» Минстрой России определяет регионам план по вводу жилья. Для Кировской области в 2026 году этот показатель составляет 596 тысяч квадратных метров жилья. В региональном Минстрое заверили, что план будет выполнен.

«В первом квартале 2026 года ввод жилья составил 102,56 тыс. кв. метров жилья. Это плановые показатели, так как ежегодно сдача домов происходит в основном в конце года», – рассказали в ведомстве.

Однако в 2024 году сдачу нескольких домов, которая должна была произойти в декабре, перенесли на начало 2025 года. Именно поэтому показатели ввода в первом квартале прошлого года оказались существенно выше средних значений.

«При этом и в 2024, и в 2025 годах планы по вводу жилья регион перевыполнил», – добавили в министерстве.

Для строительных компаний в Кировской области создали «задел» на шесть лет вперед. В регионе заключили 56 договоров КРТ на земельных участках общей площадью 3608 тысяч квадратных метров. Это позволит построить более 3277 тысяч квадратных метров многоквартирного жилья и социальной инфраструктуры.