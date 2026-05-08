В Малмыжском районе опрокинулась «Лада»: пострадал пьяный водитель

Фото: Госавтоинспекция Кировской области

В четверг, 7 мая, в Малмыжском районе опрокинулась «Лада Гранта», в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кировской области.

Авария произошла в 22.05. Пьяный 55-летний мужчина ехал за рулем «Лады» по Малмыж – Мари-Малмыж. На 11-м километре легковушка съехала с дороги и опрокинулась.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Лада Гранта» получил травмы», – рассказали в дорожной полиции.

В ведомстве добавили, что по факту ДТП проводится проверка. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия.