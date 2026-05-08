НовостиПроисшествия8 мая 2026 10:13

Жительница Пижанки поехала в Йошкар-Олу и перевела мошенникам 964 тысячи рублей

Алексей ЕЛАГИН
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники украли у 49-летней жительницы поселка Пижанка украли 964 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Кировской области.

Женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником пенсионного фонда. Собеседник заявил, что жительнице Кировской области подойти в МФЦ для перерасчета трудового стажа. Для записи в очередь он попросил назвать код из смс. Женщина так и сделала.

«Следом на связь с пенсионеркой стали выходить якобы сотрудники Госуслуг, Роскомнадзора и ФСБ», – говорится в сообщении.

Собеседники заявили, что ранее женщина общалась с мошенниками. Для того, чтобы спасти деньги от хищения, от жительницы Кировской области потребовали срочно обналичить и зачислить на безопасный счет. Для этого женщину убедили поехать в Йошкар-Олу. Она обналичила 964 тысячи рублей и перевела. Возбуждено уголовное дело.