В Кирове 10 мая запустят сезон фонтанов

В Кирове из-за открытия фонтанов перекроют Октябрьский проспект. Фото: Пресс-центр Правительства Кировской области.

В Кирове 10 мая официально стартует сезон фонтанов. Торжественное открытие пройдет вечером в парке имени С. М. Кирова, где вновь заработает светомузыкальный фонтан.

Праздничная программа начнется в 20:30. Для жителей и гостей города подготовили представление под названием «От первого боя до вечной Весны», которое покажут с использованием световых и музыкальных эффектов фонтана.

Ожидается, что участие в церемонии открытия примут губернатор Кировской области Александр Соколов и глава города Елена Ковалева.

В связи с проведением мероприятия в центре Кирова временно ограничат движение транспорта. Как сообщили городские власти, 10 мая с 6:00 до 22:00 для автомобилей закроют участок Октябрьского проспекта от улицы Воровского до улицы Милицейской.

Жителей города просят заранее учитывать изменения при планировании маршрутов.