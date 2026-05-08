В Кировской области летние лагеря откроются уже 26 мая

В Кировской области начали активную подготовку к летней оздоровительной кампании. В этом году школьники отправятся на отдых раньше привычных сроков. Так, первые смены в лагерях с дневным пребыванием стартуют уже 26 мая.

Всего этим летом в регионе планируют открыть более 450 лагерей. Из них 23 будут загородными. Ожидается, что за сезон организованным отдыхом удастся охватить свыше 57 тысяч детей. Также в Кировскую область приедут ребята из подшефного Веселовского округа Запорожской области.

Заместитель министра образования Кировской области Константин Благовещенский сообщил, что готовность лагерей регулярно проверяют. По его словам, специалисты следят за тем, чтобы все предписания были выполнены в срок, а также продолжают обновлять инфраструктуру учреждений.

Так, в детском лагере «Березка» к открытию готовят два жилых корпуса и обновленную столовую. Кроме того, в следующем году планируется ремонт пищеблока в лагере «Строитель». Власти региона сообщили, что модернизация лагерей и оснащение их необходимым оборудованием продолжатся и дальше.