В Кирове на 9 мая пустят автобусы до кладбищ

В субботу, 9 мая в Кирове организуют дополнительные автобусные рейсы до городских кладбищ. Специальные маршруты будут работать для удобства жителей, которые в День Победы планируют посетить места захоронений родных и близких.

Как сообщили в городской администрации, автобусы до Макарьевского и Филейского кладбищ начнут курсировать с 7:00 и будут работать до 15:00.

До Макарьевского кладбища транспорт отправится от дома №78 на улице Профсоюзной. По пути автобусы сделают остановки «Улица Профсоюзная», «Улица Проезжая» и «Троицкая церковь». В обратном направлении пассажиры смогут выйти у Макарьевского кладбища, на улице Проезжей, Профсоюзной, а также возле КРИНа и территориального управления Октябрьского района.

Рейсы до Филейского кладбища будут организованы от площади ХХ Партсъезда. Посадка пассажиров запланирована у дома №2 на улице Ленинградской. Обратный маршрут начнется от входа на кладбище.

Для жителей Нововятского района подготовили отдельные автобусы до Федяковского кладбища. Отправление будет осуществляться от остановки «Улица Кирова» на улице Парковой, а обратно транспорт поедет от центрального входа на кладбище.

Кроме того, до кладбища в деревне Орлы продолжит ходить автобус №44. От остановки «Улица Новая» рейсы запланированы на 9:05, 9:35, 10:15, 11:15, 11:55 и 18:05. От остановки «Геозавод» автобусы отправятся в 6:45, 7:35, 8:05, 8:45, 9:05 и 9:45.

Власти просят кировчан заранее учитывать расписание и планировать поездки с учетом увеличенного пассажиропотока в праздничный день.