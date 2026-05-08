УК в Кирове посоветовала матери ребенка-инвалида латать дыру в крыше мусорными пакетами

После того как ветер сорвал кровлю, женщина заткнула дыру на чердаке полиэтиленом. Фото: ОНФ.

В Кирове 6 мая сильный ветер повредил крышу многоквартирного дома в Кирове на улице Калинина, 67. Порывы сорвали лист железа и шифер, обломки разлетелись по двору и повредили припаркованную машину, а в кровле образовалась дыра, из-за чего две квартиры, в одной из которых проживает ребенок-инвалид, оказались под угрозой затопления.

Мать ребенка Наталья Гусенко попыталась решить проблему самостоятельно, но управляющая компания вместо того, чтобы организовать ремонт, предложила ей купить материалы и сделать все своими силами. Женщина последовала этому совету: приобрела плотные мусорные пакеты и временно закрыла ими прорехи на чердаке.

Жильцы обратились за помощью в Народный фронт. Узнав о предстоящем визите общественников, управляющая компания неожиданно вспомнила о своих прямых обязанностях. Пакеты, которые закрепила Наталья, были сняты, а на чердак временно положили шифер. Представители УК пообещали Народному фронту, что в ближайшее время все работы проведут качественно.

- Если ремонт не начнется на следующей неделе, будет направлено обращение в прокуратуру, - добавили в ОНФ.