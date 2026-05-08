В Кировской области ввод жилья рухнул почти на 50% за первый квартал

Больше всего строителей беспокоят налоги и дороговизна материалов. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кировской области резко упал ввод жилья. По данным свежего доклада Кировстата, за январь-март 2026 года этот показатель снизился на 49,3% по сравнению с первым кварталом прошлого года. За три месяца сдали всего 652 квартиры общей площадью 69 742 квадратных метра. Из них больше 66 тысяч «квадратов» построили сами жители.

Объем строительных работ упал до 8 млрд рублей, или 55% в сопоставимых ценах к уровню прошлого года. При этом 89% опрошенных руководителей строительных компаний назвали экономическую ситуацию в отрасли удовлетворительной. Главные ограничивающие факторы: высокие налоги (на них пожаловались 63% опрошенных), дороговизна материалов, конструкций и изделий (42%), нехватка квалифицированных рабочих (29%), конкуренция с другими фирмами (20%) и высокий процент коммерческого кредита (20%).

Что касается прогнозов на второй квартал 2026 года, 81% руководителей строительных организаций не ожидают существенных изменений, 14% надеются на улучшение ситуации, а 5% ожидают ухудшения.