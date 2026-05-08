Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия8 мая 2026 8:47

В Кирове 11-летний мальчик на велосипеде попал под колеса иномарки

В Нововятском районе Кирова водитель Hyundai сбил 11-летнего велосипедиста
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Госавтоинспекция Кировской области

Фото: Госавтоинспекция Кировской области

В четверг, 7 мая, в Кирове водитель Hyundai Elantra сбил 11-летнего велосипедиста. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла в 20.40 в Нововятском районе. 23-летний молодой человек ехал за рулем иномарки по улице Советской. Неподалеку от дома №76 Hyundai сбил 11-летнего мальчика. Уточняется, что ребенок ехал на велосипеде.

«По факту ДТП проводится проверка», – сообщили в дорожной полиции.

В ведомстве добавили, что правоохранители выясняются причины и обстоятельства происшествия.