В Кирове 11-летний мальчик на велосипеде попал под колеса иномарки

В четверг, 7 мая, в Кирове водитель Hyundai Elantra сбил 11-летнего велосипедиста. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла в 20.40 в Нововятском районе. 23-летний молодой человек ехал за рулем иномарки по улице Советской. Неподалеку от дома №76 Hyundai сбил 11-летнего мальчика. Уточняется, что ребенок ехал на велосипеде.

«По факту ДТП проводится проверка», – сообщили в дорожной полиции.

В ведомстве добавили, что правоохранители выясняются причины и обстоятельства происшествия.