В Кирове благоустроят всю территорию вокруг Аллеи Славы

Фото: администрация города Кирова.

В Кирове прошло выездное совещание на месте будущего мемориального комплекса, который посвящен участникам специальной военной операции. В нем участвовали заместитель председателя гордумы Даниил Мамин и первый замглавы администрации города Дмитрий Печенкин.

Подрядчик доложил, что работы идут по графику: строители уже сняли старое асфальтовое покрытие и демонтировали бортовые камни. На этой неделе планируют закончить шурфление кабелей и вывезти мусор, а на следующей уже приступить к прокладке кабельных линий освещения.

Участники совещания осмотрели также и территорию вокруг объекта. Дмитрий Печенкин отметил, что нужно навести порядок во всем пространстве рядом с областным Домом народного творчества и Аллеей Славы, и новые пешеходные дорожки сквера должны соединяться с такими же новыми тротуарами. Так, было решено обновить тротуар по улице Профсоюзной, где обустроят входную площадку в сквер, а тротуар на Октябрьском проспекте расширят. Кроме того, остановку общественного транспорта «Областной Дом народного творчества» перенесут ближе к школе №48, примерно на место нынешней парковки, а перед зданием Дома народного творчества положат новый асфальт.

Добавим, что новый мемориальный комплекс создают по поручению губернатора Александра Соколова. Открыть его планируют в сентябре этого года.