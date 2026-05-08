Средняя зарплата в Кировской области выросла до 68 985 рублей

Меньше всего у учителей и врачей - 53 и 63 тысяч рублей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Кировстат опубликовал данные о зарплате и численности работников за первые два месяца 2026 года. Среднемесячная номинальная начисленная зарплата составила 68 985 рублей, что является 112,2% к уровню января-февраля 2025 года. Среднесписочная численность сотрудников организаций на сегодняшний день составляет 347,8 тысяч человек.

Самые высокие доходы зафиксированы в финансовой и страховой сфере - 97 043 рубля. На втором месте обрабатывающие производства - 82 552 рубля, на третьем - транспорт и хранение (79 825 рублей).

В добыче полезных ископаемых платят 71 615 рублей, в энергетике - 70 246 рублей. В сельском хозяйстве средняя зарплата составляет 65 808 рублей, в строительстве - 65 294 рубля, в здравоохранении и соцуслугах - 63 166 рублей, в сфере водоснабжения и водоотведения - 62 188 рублей.

Аутсайдерами являются оптовая и розничная торговля (59 838 рублей) и образование (53 287 рублей).