В Кировской области выросло число тяжелых и смертельных травм на производстве

Каждое третье ЧП происходит из-за падения с высоты. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кировской области в 2025 году увеличилось количество тяжелых и смертельных несчастных случаев на производстве, сообщил замруководителя Гострудинспекции региона Алексей Логинов. Чаще всего сотрудники гибнут или получают тяжелые травмы в обрабатывающих производствах, где происходит около 40% всех происшествий. Также в число самых травмоопасных отраслей вошли сельское хозяйство, лесная промышленность и строительство.

Главные причины несчастных случаев - нарушение технологических процессов, неисправность или ненадежность оборудования, а также нарушения правил дорожного движения. Самый распространенный вид травм в 2025 году - падение с высоты, на него пришлось 37% тяжелых и смертельных случаев. Кроме того, работники страдают от движущихся механизмов и деталей, попадают в ДТП, а также получают травмы при обрушении предметов и материалов.

В Гострудинспекции отметили, что в регионе есть как минимум два предприятия, где за прошлый год случилось сразу несколько тяжелых и смертельных происшествий.