В Кирове на День Победы изменят маршруты автобусов и троллейбусов

В Кирове в праздничные дни из-за временного прекращения движения транспорта изменятся маршруты автобусов и троллейбусов. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

9 мая с 5:00 до 15:00 перекроют участок улицы Владимирской от Преображенской до Спасской. Для автобусов разработали объездные пути. Движение троллейбуса №1 приостановят.

Кроме того, с 5:00 до 15:00 закроют проезд по улице Ленина от Преображенской до Герцена. Из-за этого изменятся маршруты автобусов №1, 3, 5, 14, 21, 47, 51, 67, 84, 117 и троллейбуса №8. Троллейбус №4 временно не будет работать.

Также 9 мая с 6:00 до 12:00 и с 18:00 до 23:00 из-за перекрытия улиц Ленина и Парковой (от Коммунистической до Рухлядьева) в Нововятском районе автобусы №46 и №55 поедут по другой схеме.

10 мая с 6:00 до 22:00 перекроют Октябрьский проспект от Красноармейской до Милицейской. До 18:00 на этом участке еще будут пропускать общественный транспорт, а с 18:00 до 22:00 автобусы и троллейбусы пустят по временным маршрутам. Водителей и пассажиров просят учитывать эти изменения при планировании поездок в праздничные дни.