В Кирове пропал 76-летний мужчина: его ищут второй день

В Кирове ищут пропавшего Кошкина Владимира Алексеевича 1949 года рождения. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

По данным волонтеров, 76-летний мужчина – житель микрорайона Радужный. Он пропал в четверг, 7 мая. С тех пор местонахождение кировчанина остается неизвестным.

Рост пропавшего – 165 сантиметров, он худощавого телосложения с русыми волосами с сединой и серыми глазами. Мужчина был одет в черную куртку, клетчатую рубашку, серые брюки, черные туфли и черную кепку.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефонам: 8 (912) 373-03-16, 8 (963) 885-74-24, 8 (800) 700-54-52 или 112.