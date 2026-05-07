Около 800 юнармейцев приняли участие в параде в преддверии Дня Победы в Кирове

В преддверии Дня Победы в Кирове прошел юнармейский парад, в нем приняли участие около 800 ребят. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Парад прошел на Театральной площади. В нем приняли участие около 800 ребят. Это лучшие участники юнармейских отрядов из 15 школ Кирова. Парад начался с внесения флагов России и Юнармии, а также копии Знамени Победы. Участников и гостей мероприятия приветствовал губернатор Кировской области Александр Соколов. Руководитель региона поздравил их с наступающим Днем Победы.

«Долго длилась та война. На фронте и в тылу наши предки доказали, что нам невозможно навязать чужую волю, и мы всегда перед лицом агрессии сплотимся и победим. Так же и сейчас наши братья на полях сражений специальной военной операции защищают свободу и независимость нашей Родины», – сказал Соколов.

Губернатор отметил, что на Театральной площади собралось много молодежи. По его словам, Юнармия – это организация, которая помогает детям проявить свои лучшие качества.

«И мы должны гордиться тем, что федеральный штаб Юнармии возглавляет наш земляк – Герой России Владислав Головин с позывным Струна. Как и в прошлые времена, враг будет разбит, победа будет за нами!» – сказал кировский губернатор.

В мероприятии также приняли участие председатель Законодательного Собрания Кировской области Роман Береснев, депутаты от «Единой России» Борис Веснин и Андрей Березин, представители органов власти, ветеранских организаций, войсковых частей, родители и педагоги. Они память павших героев минутой молчания.

Под торжественную музыку в исполнении военного оркестра парадные расчёты с флагами прошли маршем по Театральной площади. Принимал юнармейский парад Андрей Хромушин, председатель правления региональной общественной организации «Союз десантников». В завершение праздничного мероприятия почётные гости поблагодарили командиров парадных расчётов за подготовку юнармейцев и за участие в параде.