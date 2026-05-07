В Кирове 66-летняя женщина попала под колеса иномарки

В четверг, 7 мая, в Кирове водитель Subaru сбила 66-летнюю женщину. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла в 9.20. 53-летняя женщина ехала за рулем Subaru по улице Защитников Отечества. Неподалеку от дома №102 иномарка сбила 66-летнюю женщину.

«В результате происшествия пешеход получила травмы», – рассказали в дорожной полиции.

В ведомстве добавили, что по факту случившегося проводится проверка. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия.