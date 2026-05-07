Напугали уголовным делом: мошенники украли у женщины из Кирово-Чепецка 7,1 млн рублей

Мошенники украли у 70-летней жительницы Кировской области более 7 млн рублей

Мошенники украли у 70-летней жительницы Кирово-Чепецка более 7 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Кировской области.

Женщине позвонили неизвестные. Они представлялись сотрудниками Госуслуг и ФСБ. Собеседники заявили, что персональные данные жительницы Кирово-Чепецка попали в руки мошенникам. Они утверждали, что от имени горожанки оформляются кредиты, а деньги переводятся на финансирование Украины.

«Чтобы не стать фигуранткой уголовного дела, женщине требовалось передать все имеющиеся у нее деньги для проверки на подлинность», – рассказали в полиции.

В ведомстве добавили, что 1,1 млн рублей женщина передала через банкомат. Еще 6 млн жительница Кировской области передала курьеру, пожилой женщине. Подозреваемую задержали. Курьером оказалась жительница Москвы 1956 года рождения. Выяснилось, что мошенники украли у нее 710 тысяч рублей, а потом, напугав уголовной ответственностью за пособничество, вынудили ее приехать в Кирово-Чепецк, чтобы забрать деньги и передать их в дальнейшем в «госрезерв».