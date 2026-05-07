НовостиОбщество7 мая 2026 14:00

В кировской слободе Поскребышевы собственник участка сам убрал незаконную свалку

Дарья КИНЗИКЕЕВА
Нарушитель исполнил требование министерства и добровольно очистил территорию.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В Кирове в слободе Поскребышевы наконец-то ликвидировали незаконную свалку. Об этом сообщили в пресс-центре региона.

По имеющимся данным, мусор складировали прямо у дома №59 по улице Производственной. Сотрудники министерства охраны окружающей среды нашли ее еще 19 января во время выездной проверки.

Ведомство подало иск в Ленинский райсуд, но до суда дело не дошло. Хозяин земли не стал дожидаться решения и добровольно навел порядок.

В минэкологии напомнили, что борьба со свалками помогает сохранять чистоту и отвечает задачам нацпроекта «Экологическое благополучие».