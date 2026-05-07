В Кировской области ожидаются грозы, ливни и град с ветром до 22 м/с

Гроза, ливень, град, шквал обрушатся на регион.

Синоптики снова бьют тревогу. В Кировской области на завтра, 8 мая, объявили штормовое предупреждение. Местами по региону пройдут грозы, сильные ливни, град и шквал. Ветер разгонится до 22 метров в секунду.

МЧС региона советует жителям держаться подальше от линий электропередачи, деревьев и плохо закрепленных конструкций. Автомобили лучше не оставлять рядом с ними, а перед тем как включить газ, не забывайте проверять тягу.

Напомним, телефон экстренных служб - 112.