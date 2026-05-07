В парке Победы в Кирове в мае начнут укладывать новые дорожки и лестницы

В парке Победы создадут единую сеть пешеходных дорожек. Фото: Администрация города Кирова.

В Кирове первый замглавы администрации Дмитрий Печенкин вместе с депутатом гордумы Вадимом Ральниковым провели выездное совещание в парке Победы. В этом году здесь начнут первый этап благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Инфраструктура для жизни»).

Подрядчик АО «Гордормострой» уже представил план работ, и к воплощению проекта приступят в мае. Сначала с территории, где будут новые пешеходные дорожки и ремонт старых, уберут аварийные деревья. В мэрии уточнили, что специалисты уже оценили зеленые насаждения. Далее в плане работ - подготовка основания для асфальтирования тротуаров и установка поребриков. Все работы планируют завершить в августе.

Согласно проекту, в парке Победы обустроят новые пешеходные участки по периметру, чтобы соединить существующую сеть дорожек, а также отремонтируют старые тротуары. Полностью обновят четыре лестничных марша со стороны стелы и улицы Лепсе. Также установят новые скамейки и урны.

Дмитрий Печенкин напомнил, что важно строго соблюдать график, не допуская простоев.

- Погода позволяет, контракт заключен, объемы известны, документация утверждена. При этом нужно учесть, что парк каждый день посещает много людей, поэтому необходимо обеспечить безопасность во время работ и не оставлять строительный мусор на газонах и пешеходных зонах, - сказал он.

Напомним, парк Победы победил в рейтинговом голосовании по выбору территорий для благоустройства. За другие объекты, которые кировчане выберут для преображения в будущие годы, можно проголосовать уже сейчас по ссылке.