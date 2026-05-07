В Омутнинске «Лада» врезалась в дерево: пострадала 19-летняя девушка

В среду, 6 мая, в Омутнинске «Лада Гранта» врезалась в дерево, в результате чего пострадала 19-летняя девушка. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кировской области.

Авария произошла в 16.35. 18-летняя девушка ехала за рулем «Лады» по улице Пролетарской. Неподалеку от дома №32 легковушка съехала с дороги и врезалась в дерево.

В результате ДТП постадала 19-летняя пассажирка. По факту ДТП проводится проверка. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия.

Всего за сутки в Кировской области произошло два ДТП. В результате этих происшествий пострадали в общей сложности два человека.