НовостиПроисшествия7 мая 2026 8:33

В Кирове столкнулись автобус и Mitsubishi: пострадала четырехлетняя девочка

Алексей ЕЛАГИН
Фото: Госавтоинспекция Кировской области

В среду, 6 мая, в Кирове столкнулись автобус ПАЗ и Mitsubishi, в результате чего пострадала четырехлетняя девочка. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла в 14.15 на улице Луганской. Неподалеку от дома №53/2, на парковке торгового центра столкнулись автобус №61 и Mitsubishi. ПАЗом управлял 30-летний мужчина. Легковушкой управлял 43-летний мужчина.

В результате ДТП пострадала четырехлетняя девочка. Она находилась в салоне автобуса. По факту ДТП проводится проверка. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия.

Всего за сутки в Кировской области произошло два ДТП. В результате этих происшествий пострадали в общей сложности два человека.