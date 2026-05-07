В Слободском районе у организации изъяли сельхозучасток

Собственник получил штраф. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

По данным управления Россельхознадзора, еще в сентябре 2024 года сотрудники проинспектировали сельхозучасток площадью 4,78 га в Слободском районе.

Земля принадлежала ООО «Полис». Компания допустила зарастание участка сорняками, борщевиком Сосновского и кустарниками.

Специалисты выдали предписание для устранения нарушений в срок до 22 мая 2025 года. Однако собственник проигнорировал предупреждение.

25 августа прошлого года ООО «Полис» привлекли к административной ответственности. Компании назначили наказание в виде штрафа размером 100 тысяч рублей. Но и это не сподвигло собственника привести землю в порядок.

В результате 5 мая 2026 года суд постановил изъять у организации сельхозучасток.