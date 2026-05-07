Угнал и разбил машину приятеля: 31-летний кировчанин предстал перед судом

Мужчину отправили в исправительную колонию. Фото: прокуратура Кировской области.

По данным прокуратуры Кировской области, инцидент произошел в ночь с 25 на 26 октября 2024 года.

Пьяный 31-летний гражданин угнал автомобиль «ВАЗ 2114» с парковки около дома № 36 на улице Бородулина. Эта машина принадлежала его знакомому.

Кроме того, подсудимый устроил ДТП - повредил автомобиль «Haval».

В результате кировчанина признали виновным по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем (угон).

С учетом наличия предыдущей судимости за аналогичное преступление гражданина лишили свободы на 1 год 3 месяца. Отбывать срок ему предстоит в исправительной колонии строгого режима.

Мужчина пытался обжаловать решение суда, но приговор оставили неизменным.