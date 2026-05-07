НовостиОбщество7 мая 2026 9:40

Организация из Кирово-Чепецка задолжала перед работниками почти 500 тысяч рублей

Граждане получили компенсацию
Мария КУЗНЕЦОВА
Работодателю внесли представление.

Как сообщает прокуратура Кировской области, во время проверки специалисты обнаружили нарушения в деятельности частной охранной организации в Кирово-Чепецке.

Работодатель уволил 9 сотрудников, но при этом не выплатил им окончательный расчет. Общая сумма долга составила почти 500 тысяч рублей.

В результате прокурор внес представление и возбудил дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства).

Только после этого работодатель полностью погасил задолженность, а также выплатил бывшим сотрудникам компенсацию.